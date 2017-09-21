Названы российские регионы с самым большим числом сторонников ЗОЖ

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Больше всего сторонников здорового образа жизни (ЗОЖ) среди россиян на Северном Кавказе и юге страны, меньше всего — в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, свидетельствуют результаты исследования регионов по приверженности населения ЗОЖ, которое подготовили эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг" медиагруппы МИА "Россия сегодня".

Для расчета рейтинга составители проанализировали восемь показателей: долю населения, занимающегося физической культурой и спортом, расходы на табачные изделия, объемы продажи алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и долю занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

По данным авторов исследования, в приверженности населения ценностям здорового образа жизни различия между регионами весьма существенны. К примеру, доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в различных субъектах страны изменяется в диапазоне от 12,7% до 46,7%.

Северный Кавказ за ЗОЖ

В числе лидеров рейтинга ожидаемо, по мнению составителей, оказались регионы Северного Кавказа и юга России. Первые строчки заняли северокавказские республики. Для данных регионов характерны незначительные расходы на табачные изделия, низкие объемы продаж алкогольной продукции, невысокая доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

По остальным параметрам ситуация в регионах-лидерах различается. В частности, по доле населения, занимающегося физической культурой и спортом, Краснодарский край и Республика Дагестан на передовых позициях. При этом большинство других регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов занимают средние позиции по данному показателю.

Алкоголь и табак популярнее беговой дорожки

Последние места в рейтинге занимают Еврейская автономная и Магаданская области, Камчатский и Забайкальский края, а также республики Хакасия и Бурятия. Данные регионы занимают нижние строчки почти по всем показателям, учитываемым при составлении рейтинга. В частности, судя по данным официальной статистики, алкоголь и табак в этих регионах популярнее беговой дорожки.

О, спорт, ты…

Авторы рейтинга отмечают, что согласно многочисленным опросам населения, для большинства понятие здорового образа жизни в первую очередь ассоциируется с активными занятиями спортом, а во вторую – с отказом от вредных привычек. Но, как показали итоги рейтинга, не во всех регионах просматриваются позитивные тенденции.

К примеру, только в девяти российских регионах доля населения в возрасте от 3 лет и старше, занимающихся физкультурой и спортом, превышает 40%, а в среднем по стране этот показатель составляет 34,2%.

В середине лета текущего года правительство России утвердило проект по формированию здорового образа жизни, ключевой целью которого является повышение числа россиян, ответственно относящихся к своему здоровью. Согласно этому проекту, к концу 2019 года доля систематически занимающихся спортом должна увеличиться до 38% в среднем по стране.

На конец 2016 года только в 16 регионах страны достигнут данный норматив. Согласно данным Минспорта, лидерами по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, являются Краснодарский край и Республика Тыва, где показатель составляет 46,7%, Белгородская область (42,1%), Республика Татарстан (41,5%) и Кемеровская область (41,3%).

Всемирная организация здравоохранения в своих рекомендациях для всех стран считает уровень потребления алкоголя, равный 8 литрам, критическим. При составлении рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни эксперты РИА Рейтинг использовали показатель потребления алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона.

Этот показатель ниже 8 литров в 46 субъектах РФ, а в среднем по России составляет 8,1 литра. Анализ показывает, что большинство регионов с наивысшими объемами продаж алкоголя расположено в северных и дальневосточных частях страны. В южной же части России продажи алкоголя невысокие.

Подробно с исследованием можно познакомиться на сайте riarating.ru.