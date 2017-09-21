Эксперты объяснили, почему города Дальнего Востока сочли самыми грязными

БЛАГОВЕЩЕНСК/ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК, 21 сен — РИА Новости. Города Дальнего Востока попали в топ-20 списка самых загрязненных городов России, составленного Минприроды, из-за бурого угля, используемого для отопления, большого количества автотранспорта и производств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Бурый уголь для ТЭЦ и деревянного сектора

Проблема загрязненности воздуха в административном центре Приамурья Благовещенске и в целом всего региона связана с бурыми углями Райчихинского разреза, на котором работает Благовещенская ТЭЦ и который используют для отопления домов жители частного деревянного сектора, сказал РИА Новости главный научный сотрудник лаборатории профилактики неспецифических заболеваний легких Дальневосточного центра физиологии и патологии дыхания, доктор медицинских наук Владимир Самсонов.

"Мы детально изучали воздействие пылей Райчихинских углей, они содержат большие концентрации ртути, свинца, по сути, всю таблицу Менделеева, именно бурым углем из Райчихинска отапливается Благовещенская ТЭЦ и другие станции. ТЭЦ — это большая топка, а малые топки — печи в частных домах. К углю из Райчихинска добавляют и привозной, но ситуацию это не меняет", — отметил Самсонов.

По его словам, заболеваемость раком легких в Амурской области пропорционально зависит от уровня загрязненности воздуха. Исправить ситуацию, по мнению собеседника агентства, может переход на дизельное топливо, что станет возможным благодаря строительству в Амурской области НПЗ и очистных сооружений в районе ТЭЦ.

Проблема автотранспорта

Также Самсонов отметил, что улучшить экологическую ситуацию в Амурской области могло бы уменьшение количества автотранспорта, строительство объездных дорог и другие альтернативные решения. О том, что уровень концентрации загрязняющих веществ в крупных городах Дальнего Востока связан в том числе с большим количеством автомобилей, РИА Новости рассказала представитель Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Примгидромета Ольга Скалыга.

"Это характерно для крупных населенных пунктов. Например, во Владивостоке не хватает парковочных мест. Вторая причина – это предприятия топливно-энергетической отрасли и порты, а с ними – и большегрузы, которые загрязняют воздух. Причин может быть много, и уровень загрязнения может меняться в зависимости от погодных условий. Там, где частые осадки, загрязнение вымывается, пыль оседает", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, во Владивостоке индекс загрязнения воздуха сократился с 6 в 2015 году до 4 в 2016 году. Индекс 4 считается низким.

Бензапирен и формальдегид

В двадцатку российских городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы в том числе вошел Биробиджан Еврейской атомной области и поселок Чегдомын Хабаровского края. Как сообщили РИА Новости в Дальневосточном УГМС, по результатам исследований 2016 года здесь было зарегистрировано повышенное содержание бензапирена.

"По результатам мониторинга прошлого года повышенное содержание в атмосфере бензапирена отмечено в Чегдомыне и Биробиджане. Кроме того, в Чегдомыне отмечено превышение по формальдегиду. Отмечалось превышение ПДК по взвешенным частицам. Состояние рек у этих населенных пунктов в пределах нормы",- сказал собеседник агентства.

По его словам, влиять на состояние воздуха в этих городах может промышленность, автомобили и работа котельных.

Бензапирен – образуется при сгорании углеводородного топлива – угля и нефтепродуктов, а также древесины. Выделяется он и при курении сигарет. Это химическое вещество относится к первому классу опасности, и способно накапливаться в почве, в растениях, в организме человека. Он может вызывать онкологические заболевания и мутации.

Формальдегид – газообразное вещество, обладающее резким специфическим запахом. Токсичное для человека и животных. Выделяется в атмосферу с выхлопными газами. Применяется в деревообрабатывающем производстве при формовке ДСП, есть в лакокрасочных материалах. В медицине, пищевой промышленности и производстве бытовой химии применяется в качестве консерванта и дезинфектора.