На официальном сайте мэра Москвы можно проверить историю автомобиля

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. На портале mos.ru появилась услуга проверки автоистории, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Пользователи смогут узнать количество владельцев автомобиля, зарегистрированного в столице или Подмосковье, информацию о его участии в дорожно-транспортных происшествиях, о фактах коммерческого использования (в качестве такси), а также сведения о нахождении машины в розыске.

Руководитель направления транспорта и безопасности Департамента информационных технологий города Москвы Юрий Чулюков заявил, что появление подобной услуги, которая ранее была представлена только на портале "Автокод", — часть проекта по объединению городских сервисов в единый портал.