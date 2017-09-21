В Красноярске уровень загрязнения очевиден и без рейтингов, заявил эколог

КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. Высокий уровень загрязнения атмосферы Красноярска промышленными предприятиями очевиден и без рейтингов, однако всецело доверять рейтингам не стоит, считает представитель Красноярского краевого экологического союза Николай Зубов.

Министерство природы составило список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, сообщает газета "Известия". В топ-20 вошли Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

"Рейтинг – это всегда лукавство. Какие-то данные можно подтянуть, какие-то задвинуть. Не стоит обращать на это внимание. Однако высокий уровень загрязнения, из-за того что Красноярск — промышленный город, был очевиден и без рейтинга. Очевидно, что нам нужно стремиться очищать города. Прежде всего нужно стремиться снижать выбросы в так называемой зоне дыхания", — сказал Зубов.

Эколог также отметил, что свой вклад в загрязнение вносит автотранспорт и неправильное благоустройство в больших городах. К примеру, пыль в Красноярске частично образуется из-за неправильного устройства зеленых зон.