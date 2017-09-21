Правительство утвердило порядок выдачи молодежных грантов

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Кабмин РФ утвердил порядок предоставления грантов детским общественным объединениям и победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов; документ размещен на сайте правительства в четверг.

"Размер грантов для физических лиц составит от 100 тыс рублей до 300 тыс рублей, общественных объединений – до 2 млн рублей", — говорится в документе.

Согласно сообщению, гранты будут предоставляться молодёжным и детским общественным объединениям, а также гражданам России в возрасте от 14 до 30 лет включительно.

Как отмечается в документе, планируется поддержать около 1,3 тысячи проектов по информированию о возможностях саморазвития, межнациональному и межрелигиозному взаимодействию, поддержке творческой молодежи, волонтерских и добровольческих инициатив, карьере и самоуправлению. Двадцать проектов будут поддержаны по направлениям вовлечения молодёжи в социальную практику.