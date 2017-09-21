В Росреестре призвали четко определить границы природоохранной зоны Байкала

ИРУТСК, 21 сен – РИА Новости. Росреестр поставил задачу определить границы охранной зоны вокруг озера Байкал в координатах и внести эти данные в реестр недвижимости, сообщила РИА Новости заместитель министра экономического развития России — руководитель Росреестра Виктория Абрамченко во время рабочего визита в Иркутск.

По словам главы Росреестра, в данный момент действуют нормативные акты, которые определяют, как охранять Байкал, есть различные охранные зоны, в том числе, внесенные в реестр недвижимости в 2016 году границы прибрежной полосы водоохранной зоны. Однако они определены по узловым точкам, между которыми огромное расстояние.

"Росреестр предлагает четко определить все охранные зоны Байкала в координатах и внести данные в реестр недвижимости, чтобы их можно было сопоставить – вот земельные участки, вот объекты капитального строительства, вот охраняемая зона. Дальше уже невозможно будет распоряжаться землей, не понимая, что эта территория является природоохранной", — пояснила собеседница агентства.

Глава Росреестра уже дала поручение Федеральной кадастровой палате начать работу по уточнению границ водоохранной зоны Байкала. Она должна быть завершена до конца года. "Мы хотим объединить все уровни власти, всех участников процесса, от которых зависит итог этой работы, выступив его катализатором", — добавила Абрамченко.

По мнению главы Росреестра, для того чтобы провести эту работу, в стране есть все необходимые законодательные акты.