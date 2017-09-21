Родственники японских военнопленных посетили мемориал в Братске

ИРКУТСК, 21 сен – РИА Новости. Место захоронения японских военнопленных в городе Братске посетила в среду делегация из Японии, сообщает пресс-служба мэрии города.

Родственники японских военнопленных, умерших в период интернирования на территории Иркутской области, и специалисты министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии побывали 20 сентября в городе Братске. "Они посетили место захоронения в жилом районе Чекановский, где на днях был установлен мемориал японским военнопленным, провели на берегу Братского водохранилища национальную церемонию поминовения", — говорится в сообщении.

Гости также побывали на приеме в мэрии, где познакомились с историей города и строительством Братской ГЭС. По словам главы делегации господина Суминори, делегация также посетит захоронения японских военнопленных в Иркутске, Зиме и Тайшете.