Матрешки руками убийц. Что делают рецидивистки в женской колонии

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. За решеткой колонии №2 в Мордовии отбывают срок преступницы, не раз нарушившие закон. Строгий режим, отсутствие свободного времени и аскетичный быт. Тем не менее днем эта зона похожа на промышленный концерн — такими объемами производства, как в "двоечке", может похвастаться не всякое исправительное учреждение.
Корреспондент РИА Новости побывала в колонии и узнала, как там устроена жизнь, чем занимаются преступницы и почему они не могут или не хотят найти себе применение на воле.
Как мужчины
Несмотря на то что осужденные — женщины, никаких поблажек нет: режим дня такой же, как и в любой мужской колонии. Подъем в 6:00, через час завтрак — и вперед, на рабочее место. Потом пересменки, обед и снова на работу, уже до вечера. Восьмичасовой рабочий день. Отбой в 22:00. Свободного времени почти нет. Требования к одежде строгие: темно-зеленый цвет, на голове обязательно косынка.
В ИК-2 живут почти полтысячи осужденных. Сюда свозят преступниц преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга — мошенниц, аферисток, воровок и убийц (чаще всего это ревнивые жены или любовницы). Многие сидят не в первый раз, при этом далеко не все рецидивистки: некоторые с годами меняют "сферу деятельности".
Наиболее популярная уголовная статья, по словам начальника учреждения Елены Поздняковой, 228-я — оборот наркотиков.
Повар от бога и слесарь в почете
"Первый раз села на пять лет, когда мне исполнилось 19. Родители погибли в авиакатастрофе. Я начала ходить по клубам, тусовалась, пристрастилась к наркоте. Села, вышла. Держалась 12 лет. А потом снова клубы, наркотики и опять в колонию на четыре года. Через полгода я выйду по УДО (условно-досрочное освобождение за хорошее поведение. — Прим. ред.)", — рассказывает повар Екатерина.
Она руководит работой на кухне, где делают сосиски, котлеты, мясные полуфабрикаты, пельмени и голубцы. Потом продукты замораживают и отправляют по всем колониям региона. Тут же готовится обед для тех, кто отбывает наказание здесь. В соседней комнате пекут булочки, торты, пирожные и хлеб на продажу местным жителям.
Екатерина говорит, что раньше работала в "пафосном" ресторане на Моховой улице в Москве. "Когда я освобожусь, пойду обратно в этот ресторан. Уверена, что возьмут, я же хороший шеф. Могу приготовить блюдо любой сложности, только дай ингредиенты", — говорит она.
Впрочем, от "тусовочной" жизни Катя точно не откажется, хотя и обещает пройти реабилитацию: "В клубы ходить буду все равно, а наркотики принимать не стану. Лучше текилки выпью".
Стричься по ориентировке
За внешним видом "зэчек" следит парикмахер Дина. Она осуждена по 111-й статье "Причинение вреда здоровью", причем уже второй раз. Скандалила с мужем.
Мода в колонии особенная: здесь нельзя экспериментировать с прическами, в частности перекрашивать волосы. На каждую женщину есть ориентировка, где указано все: рост, вес, особые приметы, в том числе и стрижка, цвет волос. Это нужно на случай, если рецидивистка сбежит. Поэтому уж если блондинка, то надолго.
Перед тем как оказаться в парикмахерском кресле, каждая осужденная пишет заявление на имя начальника колонии. Бумага согласовывается с бухгалтерией, отделом безопасности и оперативниками. И только потом разрешают подстричься.
"Я скучаю по креативным стрижкам. Здесь все в основном волосы отращивают, а я даю советы, как ухаживать за ними. Крашу осужденных в спокойные цвета. Интересно работать на праздниках, когда проводятся какие-либо мероприятия: удается сделать много красивых причесок", — объясняет Дина. Среди ее клиентов есть и "любимчики": мужчины — сотрудники колонии, которые делятся новостями из мира по ту сторону решетки.
Шоколадная жизнь и молочные грезы
Территория колонии поделена на две части: производственная зона, где шьют и выпускают товары, и жилой сектор, где осужденные в основном работают на колонию. Работы в производственной зоне много, большинство осужденных трудятся в цехах по пошиву спецодежды. Это самое крупное предприятие.
Попасть сюда проще всего — новеньких после карантина учат шить и отправляют на производство. Уже потом, если удается зарекомендовать себя с хорошей стороны, женщины могут выбирать специальность по душе.
Некоторые девушки приклеивают на свои швейные машинки фотографии детей. Одна из швей, увидев, что ее снимает камера, прячет лицо.
Начальница колонии разводит руками: "Все женщины в этом цехе рецидивистки, преступницы, неоднократно нарушившие закон. Смотришь на них — вроде бы милые, улыбчивые девушки. А прочитаешь приговор — волосы дыбом встают".
Помимо пошива одежды, колония разливает молоко. В месяц сюда привозят около 50 тонн сырья, больше половины — молоко подсобного хозяйства из этой же колонии. Его пастеризуют, сепарируют до 2,5% жирности, фасуют и доставляют в другие колонии. Из сливок производят шоколадное масло.
Женщины разливают газировку с говорящим названием "Двоечка" — по номеру исправительного учреждения. В ассортименте вкусы "Дюшес", "Лимонад", "Тархун". Сироп для напитков сотрудники тоже разработали сами, рецепт держат в секрете. Газировка продается в магазинах ближайших поселков.
Этот проект для колонии самый рентабельный. Затраты на оборудование почти сразу окупились, прибыль потратили на развитие других объектов зоны.
Летом в теплицах женщины выращивают овощи, потом закатывают их в банки. Их также нет в свободной продаже — поставляют в колонии. Учитывая, что в Мордовии сосредоточено 20 исправительных учреждений, объемы заготовок нешуточные.
Особая местная экзотика — это цех по производству сувенирной продукции. Две девушки, которые на воле даже в художественных школах не учились, раскрыли свои таланты на зоне. Теперь делают красивых матрешек и коньячницы (специальные деревянные подставки для графина и бокала. — Прим. ред.).
Производство ориентировано на индивидуальный заказ. Идеи для эскизов девушки черпают из книг в библиотеке либо заказывают родственникам раскраски и просят руководство приносить журналы.
Попытка номер два и более
После отсидки в "двоечке" женщины могут устроиться по специальности на воле. Швеи, повара, кондитеры, парикмахеры и даже слесари-механики в теории могут найти себе работу. Но по факту, говорит Позднякова, единицы из них начинают новую жизнь.
Одна из "рекордсменок" среди осужденных — Виктория. В колонии Вика за мужчину — работает в строительной бригаде. Она может отремонтировать, построить, починить все что угодно. Это ее шестая по счету судимость. Виктории осталось находиться в колонии чуть меньше двух лет. Она уверена, что на свободе найдет работу в строительстве у какого-нибудь частного предпринимателя.
Но сотрудники колонии в это слабо верят. Говорят, что о пути исправления можно говорить, когда осужденные попадают сюда впервые. А если это третий, пятый, седьмой срок, то вряд ли.
"Большая часть их жизни прошла за решеткой, иначе они не умеют. Коллега Вики из строительного отряда недавно освободилась, но подруг на зоне предупредила: "Ждите, я скоро вернусь". Она здесь себя нашла, востребована и уважаема. А там она никто. Летом нагуляется, а зимой украдет что-нибудь и вернется", — говорит начальница зоны.