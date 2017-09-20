Представитель ВРНС призвала возвратить общественным дискуссиям гуманизм

ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Дискуссиям гражданского общества необходимо возвращать гуманистическое измерение, заявила координатор международных информационных проектов Всемирного русского национального собора Марине Восканян в Варшаве в среду на семинаре в рамках совещания ОБСЕ по человеческому измерению.

"Мы видим сегодня, к сожалению, что большая часть дискуссий на множестве площадок – это жесткая риторика взаимных обвинений. Мы хотели бы поднять вопрос о том, что у нас есть общие угрозы и что нам надо уходить от самораскручивающейся спирали всех против всех", — сказала она.

"Мы живем в такую эпоху, когда усиливается радикализация взаимной вражды, взаимной ненависти, мы видим проникновение такой риторики везде – начиная от официального уровня, а в сфере медиа мы видим апофеоз ненависти друг к другу", — добавила Восканян.

"Этот разрушительный тренд переходит из медийной сферы, и разрушаются связи между людьми дружеские, семейные", — отметила представитель Всемирного русского национального собора.

Она считает, что противостоять вышесказанному нужно возвращая в дискуссии гуманистическое измерение. "В нынешних условиях нам было бы важно говорить о проблематике, как вернуть гуманистическое измерение в контекст дискуссий – дискуссий гражданского общества, дискуссий с государственными органами", — сказала Восканян.

"Нужно искать темы для диалога, для снижения градуса взаимной конфликтности, напряженности", — заключила она.

В эти дни в Варшаве проходит крупнейшая в Европе конференция по правам человека, которую ежегодно организует Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). На это двухнедельное совещание в польскую столицу съезжаются сотни представителей государств-участников ОБСЕ, экспертов по международным вопросам, активистов неправительственных организаций и правозащитников.