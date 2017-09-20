"Смотреть страшно": Сергея Лазарева возмутил памятник Калашникову

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Популярный российский исполнитель Сергей Лазарев назвал "отвратительной" идею установить памятник Михаилу Калашникову в центре Москвы, сама скульптура показалась певцу "некрасивой". Об этом он написал в своем Instagram.

"Не могу промолчать… Это отвратительно — ставить в центре столицы такой памятник… Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку нормой?" — выразил свое негодование артист.

При этом он подчеркнул, что изобретение конструктора вызывает гордость, однако для "такого некрасивого" памятника, по его мнению, выбрано очень неудачное место. "Задача — устрашить? Ну, тогда выполнена на 5! Смотреть страшно!" — написал Лазарев.

Ранее памятник Калашникову, установленный в Москве на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц, раскритиковал российский рок-музыкант Андрей Макаревич: по его словам, скульптура вышла "бездарной" и "уродливой". Комментируя претензии артиста, автор памятника Салават Щербаков призвал Макаревича "не лезть" в профессию.