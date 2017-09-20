В Татарстане пострадавшие на производстве получили автомобили

КАЗАНЬ, 20 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Партию из 16 автомобилей передали в среду жителям Татарстана, пострадавшим на производстве, от регионального отделения Фонда социального страхования, сообщает ведомство.

"В 2017 году специально оборудованными автомобилями планируется обеспечить 56 пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве на общую сумму 25,3 миллиона рублей. Сегодня ключи от автомобилей Lada Granta вручены 16 пострадавшим", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, автомобиль выдается пострадавшему раз в семь лет и передается в собственность. В период эксплуатации автомобиля по заявлению пострадавшего фонд частично оплатит горюче-смазочные материалы. Кроме того, один раз в семь лет автовладелец сможет провести капитальный ремонт автомобиля в размере до 30% от его стоимости.

Фонд соцстрахования отмечает, что предоставление транспортного средства является одним из видов медицинской, профессиональной и социальной реабилитации пострадавших на производстве граждан и направлено на максимально полную их реинтеграцию в социальной и профессиональной сферах.

За предыдущие 16 лет (с 2001 года) региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Татарстану обеспечило автомобилями 753 пострадавших. До 2009 года выдавались автомобили "Ока", с 2009 года — автомобили Lada (ВАЗ — 2104, 2105, 2107), с 2013 года пострадавшие обеспечиваются автомобилями Lada Granta. Основанием для обеспечения пострадавшего машиной является программа его реабилитации, которая разрабатывается бюро медико-социальной экспертизы. Эта же структура определяет модификацию автомобиля с учетом индивидуальных физических особенностей каждого пострадавшего.

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