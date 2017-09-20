Путин призвал избегать политизации подвигов советских солдат

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия будет избегать политизации вопроса подвигов советских солдат во Второй мировой войне, но при этом будет выступать за объективность и историческую правду, заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой Путин поблагодарил их за позицию по отстаиванию исторической правды и роли России во Второй мировой войне. Глава государства подчеркнул важность понимания последствий экстремизма и националистических идей, которые выражаются в истреблении целых народов.

"Мы должны сделать все, чтобы не допустить этого в будущем. Поэтому мы будем всячески избегать любые политизации. Но в вопросах подобного рода мы, безусловно, будем стремиться к объективности и к правде, на которой может быть только основано справедливое общество", — заявил Путин, выразив уверенность, что слова представителей еврейской общины России о роли советских солдат во Второй мировой войне будут услышаны во всем мире.

Лазар в свою очередь отметил, что евреи по традиции в Новый год вспоминают подвиги тех героев, которые спасли еврейский народ во время различных войн. "В связи с этим, я бы хотел поблагодарить за то, что в России сегодня все время делают все возможное, чтобы историческая правда сохранилась", — сказал он.

Он также поблагодарил Путина за посмертную награду офицеру еврейского происхождения Александру Печерскому, который возглавил восстание в концлагере Собибор.

По его словам, эта тема важна, поскольку советские солдаты сыграли большую роль в освобождении многих народов от фашизма и при этом понесли самые большие и тяжелые потери. Также он отметил стремление России к обновлению музея на месте бывшего концлагеря Собибор на территории Польши.

"И то, что сегодня хотят исключить Россию из этого проекта, для нас это аморально", — подчеркнул Лазар. Он заявил, что российские евреи будут поднимать этот вопрос на встрече с лидерами других еврейских общин и будут выступать за участие России в этом проекте.

Лагерь смерти Собибор на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв.

Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления музея-места памяти в Собиборе в 2013 году. Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры.

Однако в июле поступило официальное сообщение из Варшавы, что на состоявшемся 12-13 июня заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество в прежнем составе. МИД РФ выразил разочарование в связи с таким решением и назвал отказ в присоединении России к участию в проекте "аморальным с точки зрения исторической памяти".