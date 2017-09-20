В Москве в воскресенье перекроют несколько улиц

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ряд улиц в центре российской столицы перекроют 24 сентября для проведения московского марафона, сообщили в информационном центре транспортного комплекса города.
В этот день автомобилисты с 7.00 не смогут проехать по улицам Лужники и Смоленской, Хамовническому валу, Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской и Пресненской набережным. Будут перекрыты Тестовая улица, 1-ый Красногвардейский проезд, Мантулинская улица, улицы 1905 года и Красная Пресня, Баррикадная улица, Новинский, Смоленский и Зубовский бульвары.
Также для машин будут закрыты участок Тверской улицы, Тверской бульвар, Моховая, Охотный ряд, Театральная, Лубянская, Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская и Пречистенская набережные.
Открываться участки будут поочередно.