В Москве в воскресенье перекроют несколько улиц

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ряд улиц в центре российской столицы перекроют 24 сентября для проведения московского марафона, сообщили в информационном центре транспортного комплекса города.

Пятый Московский марафон пройдет в воскресенье. Забег на 42,2 километра, корпоративная эстафета и заезд на хендбайках и гоночных колясках стартуют на улице Лужники. Ожидается, что в мероприятии примет участие 30 тысяч человек.

В этот день автомобилисты с 7.00 не смогут проехать по улицам Лужники и Смоленской, Хамовническому валу, Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской и Пресненской набережным. Будут перекрыты Тестовая улица, 1-ый Красногвардейский проезд, Мантулинская улица, улицы 1905 года и Красная Пресня, Баррикадная улица, Новинский, Смоленский и Зубовский бульвары.

Кроме того, движение перекроют на Крымском валу, Калужской площади, Большой Якиманке, Большой Полянке, улице Серафимовича, Большом Каменном мосту, Софийской, Раушской и Космодамианской набережным, Большом Устьинском мосту, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Цветном и Петровском бульварах.

Также для машин будут закрыты участок Тверской улицы, Тверской бульвар, Моховая, Охотный ряд, Театральная, Лубянская, Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская и Пречистенская набережные.

Открываться участки будут поочередно.