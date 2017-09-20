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Гафту стало стыдно за Фримена, рассказавшего об "атаке России на США"

16:3020.09.2017
(обновлено: 16:31 20.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкАктер Валентин ГафтАктер Валентин Гафт
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Знаменитый актер, народный артист России Валентин Гафт рассказал, что ему стыдно за американского актера Моргана Фримена, появившегося в видео об "атаке России на США".

"Меня удивляет эта массовая истерика по поводу России, что она плохая, что все, что она делает, – плохо. Стыдно читать это. Страшно это слушать", — рассказал он НСН.

Гафт напомнил, что творческие деятели оказывают большое влияние на своих поклонников, их любят и им доверяют. Актер отметил, что ему бы не хотелось, чтобы "замечательные американские артисты", у которых много "честных и правдивых работ", нападали на Россию.

Американский актер Морган Фримен. Архивное фото
© AFP 2017 / Max Nash
Морган Фримен призвал защитить США от "атаки России"
Ранее Фримен появился в видео, снятом в рамках проекта "Комитет по расследованию против России". Актер предложил зрителям представить "сценарий фильма" о том, как "агент КГБ" решил отомстить за развал Советского Союза и стал президентом. На экране при этом показывали Владимира Путина.

Актер также обвинил Россию в кибератаках на демократические государства и в распространении "пропаганды" и в итоге призвал американского президента Дональда Трампа "рассказать правду"о "российском вмешательстве" в выборы.

Российская сторона уже прокомментировала видео. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что Фримен стал жертвой эмоциональной перегрузки. Режиссер Станислав Говорухин счел такие заявления признаками возрастных изменений и "осеннего обострения".

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал этот призыв "очередным трюком антитрамповских кругов". Официальный представитель МИД Мария Захарова решила, что актера подставили.

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