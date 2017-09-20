Аппарат Москальковой проверит данные о пропавших в Чечне людях

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам человека проверит данные о пропавших в Чечне людях, сообщила на своей странице в социальной сети Instagram омбудсмен Татьяна Москалькова.

По ее словам, в республике возбуждено 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей. "Есть и расследования по 18 из 31 человека в списке. По двоим гражданам есть информация о том, что они умерли естественной смертью. Я это буду проверять… Ещё двое, которых считали убитыми, живы", — написала омбудсмен.

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official) Сен 20 2017 в 4:42 PDT

Она добавила, что просила по каждому обращению об исчезновении людей возбудить уголовное дело и провести расследование.

"Просила об этом очень настойчиво, особенно следственное управление по СКФО… Сотрудник нашего аппарата останется в регионе для проверки всех материалов и выяснения судьбы каждого из упоминавшихся в публикациях", — добавила Москалькова.