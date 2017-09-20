Спасатели, пожарные, полицейские, солдаты и волонтеры ищут выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017

Спасатели, пожарные, полицейские, солдаты и волонтеры ищут выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Спасатели Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России приведены в готовность к вылету из Красноярска в Мексику для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, сообщил РИА Новости представитель регионального центра министерства.

"В готовность к вылету из Красноярска приведены спасатели Сибирского поисково-спасательного отряда. По команде руководства Российской Федерации отряд спасателей в максимально короткое время прибудет в Мексику для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в состава группы входят 50 спасателей, в том числе три кинологических расчёта, имеющие аттестацию на право поиска и спасения людей за рубежом по стандартам ООН INSARAG, а также врачи-реаниматологи.

При получении боевой задачи отряд сибирских спасателей будет доставлен в Мексику самолётом Ил-76, который МЧС России поставило на дежурство в Красноярске.

"Командирование на чрезвычайную ситуацию в Азиатско-тихоокеанском регион из Красноярска позволит российским спасателям прибыть в зону бедствия на 5-7 часов быстрее, чем, например, из центра России. В этом преимущество сибирских спасателей, которые всегда готовы оперативно прийти на помощь гражданам России и иностранных государств", — цитирует пресс-служба слова начальника Сибирского регионального центра МЧС РФ генерал-лейтенанта Сергея Диденко.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, число жертв землетрясения составило 216 человек.



