Эксперт рассказал, сколько выручки теряет торговый центр при эвакуации

МОСКВА, 20 сен — РИА Недвижимость. Крупный торговый центр в Москве при эвакуации в среднем за 1 час теряет 10 тысяч долларов совокупной выручки, рассказал РИА Недвижимость директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Александр Обуховский.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России вторую неделю. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась. Из-за этого, начиная с 12 сентября, в городах России в общей сложности эвакуировали уже свыше 300 тысяч человек.

"Средняя выручка успешного торгового центра арендопригодной площадью около 100 тысяч квадратных метров — от 5 тысяч долларов до 15 тысяч долларов в час. Если из-за звонка телефонного террориста такой торговый центр закроется на час, то арендаторы могут недосчитаться в среднем 10 тысяч долларов совокупной выручки", — сказал он.

При этом эксперт добавил, что эти потери не стоит считать невосполнимыми. "В конце концов, кто-то из посетителей придет позднее или дождется окончания проверки", — сказал он.