Эксперт рассказал, сколько выручки теряет торговый центр при эвакуации

МОСКВА, 20 сен — РИА Недвижимость. Крупный торговый центр в Москве при эвакуации в среднем за 1 час теряет 10 тысяч долларов совокупной выручки, рассказал РИА Недвижимость директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Александр Обуховский.
"Средняя выручка успешного торгового центра арендопригодной площадью около 100 тысяч квадратных метров — от 5 тысяч долларов до 15 тысяч долларов в час. Если из-за звонка телефонного террориста такой торговый центр закроется на час, то арендаторы могут недосчитаться в среднем 10 тысяч долларов совокупной выручки", — сказал он.
При этом эксперт добавил, что эти потери не стоит считать невосполнимыми. "В конце концов, кто-то из посетителей придет позднее или дождется окончания проверки", — сказал он.