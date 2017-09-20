Генпрокуратура назвала охрану арктической зоны одним своих из приоритетов

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская область), 20 сен — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ удаляет повышенное внимание охране природы в арктической зоне РФ, сообщила начальник управления Генпрокуратуры РФ Людмила Куровская.

Семнадцатая встреча генеральных прокуроров государств-членов Совета государств Балтийского моря (СГБМ) впервые проходит в Калининградской области. В работе принимают участие представители генеральных прокуратур Германии, Дании, Латвии, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции, Эстонии, а также представители Международной ассоциации прокуроров и постоянного международного секретариата СГБМ.

"Генпрокуратура России уделяет повышенное внимание состоянию законности в сфере охраны природы в арктической зоне РФ. В том числе выявлению фактов хищения природных ресурсов, а также превышению нормативов выброса загрязняющих веществ. В настоящее время в законодательном органе РФ обсуждается проект федерального закона о развитии арктической зоны РФ", — сказала Куровская на встрече.

Она отметила, что положения законопроекта затрагивают вопросы комплексного развития региона с его уникальными природно-климатическими характеристиками, инфраструктуры Северного морского пути. При этом отдельно законопроектом предлагается регламентировать основные направления государственного регулирования в области природоохранной деятельности в арктической зоне.