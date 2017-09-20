МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" находится в авангарде популяризации русского языка за рубежом, Минобрнауки плотно работает с агентством в части мотивации различных целевых групп с помощью медиасопровождения мероприятий, заявил замминистра образования и науки Павел Зенькович.

В среду в Российской академии образования состоялось заседание межведомственной комиссии по направлению "Русский язык — язык международного общения", где обсуждалась проблема развития популяризации русского языка за рубежом и интересу к российской культуре.

Зенькович пояснил, что задача по расширению присутствия русского языка в мировой культуре комплексная. В том числе, по его словам, в популяризации русского языка важна мотивация каждой целевой группы, в частности – молодежи важно рассказывать о качестве российского образования, а деловой среде интересен бизнес в России.

"Здесь опять же мотивировать каждую целевую группу надо по-разному. Мы, конечно, (реализуем) информационные мероприятия и медиасопровождение. Здесь хотел бы поблагодарить, здесь Дмитрий Константинович (Киселев) присутствует: с "Россией сегодня" мы работаем плотно. "Россия сегодня" здесь в авангарде, что называется, русского языка и информационной работы", — сказал Зенькович.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, созданная с целью оперативного и взвешенного освещения событий в мире, информирования аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат. Это крупнейший российский производитель информационных продуктов для международной аудитории. За пределами России медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио с мультимедийными информационными хабами Sputnik.