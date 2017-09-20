Акция "На работу на велосипеде" пройдет в Москве 22 сентября

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Международная акция "На работу на велосипеде" пройдет 22 сентября в Москве и завершит Европейскую неделю мобильности, которая началась Осенним велопарадом, сообщили в столичном департаменте транспорта в среду.

Осенний велопарад прошел в столице 17 сентября. Заезд объединил около 20 тысяч участников, которые совершили поездку протяженностью около 30 километров. Цель акции "На работу на велосипеде" – напомнить о развитии велокультуры в городе в любое время года, а также продемонстрировать, что у каждого жителя должно быть право выбора транспортного средства. "В день акции в городе будут организованы десять "энергетических точек", где велосипедисты бесплатно получат воду, фрукты и другие угощения, а также сувениры. Там же они смогут пообщаться с организаторами, зарядиться положительными эмоциями", — говорится в сообщении департамента.

В этом году стартовыми точками станут парк "Музеон", Крымская набережная, Трубная площадь, площадь Арбатские ворота, Лесная улица, 6 (у станции проката "Велобайк"), Мантулинская улица, 18, Таганская площадь, Большая Семёновская улица, Пресненская набережная, 6, строение 2 (у башни "Империя", "Москва-Сити"), Даниловский рынок (около входа на Мытной улице), Новодмитровская улица 1, строение 1.

Скидки и бонусы для велосипедистов в Москве начали действовать ещё на прошлой неделе, в канун проведения Осеннего велопарада. Так, скидки велолюбителям предлагают более 200 кофеен, ресторанов, магазинов и других столичных заведений. Акцию также поддержали ОАО "ЦППК" и АО "МТ ППК", сделав провоз велосипедов в пригородных электричках с 17 по 22 сентября абсолютно бесплатным. Льготные условия действуют и в сети городского велопроката "Велобайк".

В Москве акция "На работу на велосипеде" проводится проектом по развитию велокультуры Let's bike it! при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Как ожидают в ведомстве, в акции примут участие несколько тысяч человек. Своё участие на корпоративном уровне подтвердили такие компании как Газпром, МТС, ВТБ, "Лаборатория Касперского" и другие.

Акция "На работу на велосипеде" проводится в Москве с 2014 года. По решению Министерства транспорта РФ, с 2015 года она проходит во всероссийском формате два раза в год: в предпоследнюю пятницу мая и 22 сентября. В мае 2017 года в акции "На работу на велосипеде" в Москве приняли участие более 100 российских и международных компаний, количество зарегистрированных участников превысило 5 тысяч человек.