Онищенко рассказал, как можно победить алкоголизм

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Депутат "Единой России", бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что бороться с алкоголизмом надо не введением новых запретов, а строгим выполнением уже принятых законов.

"Во-первых, нужно соблюдать то, что мы уже приняли в области базового закона об обороте алкоголя, потому что именно соблюдение у нас безобразное. Если то, что мы сегодня приняли, будет выполняться, мы уже очень серьезно продвинемся", — заявил Онищенко РИА Новости.

Депутат отметил, что помимо этого нужно более ответственно подходить к тем инициативам, которые иногда исходят от министерства торговли и промышленности, "которые пытаются всяческими способами обойти действующее законодательство, вот например, реклама безалкогольного пива, хотя на экране все равно алкоголь".

По словам Онищенко, также важны и вопросы воспитания. "Вопросы вот этого алкогольного гуманизма, когда мы восхищаемся и на экранах, и в жизни пьяными негодяями, которые третируют беззащитных женщин и детей. Такое общественное снисхождение к этому всему — это преступное снисхождение", — заключил он.

Всероссийский День трезвости и борьбы с алкоголизмом прошел 11 сентября, а 22 сентября в России состоится большой форум "Алкогольный рынок: от запретов к развитию".