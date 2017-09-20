Медведев одобрил закон о механизме содействия трудоустройству инвалидов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил законопроект, устанавливающий механизм реализации органами службы занятости дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, сообщается на сайте кабинета министров.

Предусматривается, в частности, инициативный характер действий органов службы занятости по оказанию инвалидам помощи в поиске и сохранении работы. Принятие законопроекта позволит ежегодно около 23 тысячам инвалидов реализовать трудовые права наравне с другими гражданами.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Роструда Всеволод Вуколов сообщил, что число трудоустроенных по направлениям службы занятости инвалидов в первом полугодии 2017 года увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.