Говорухин назвал Фримена "идиотом" из-за видео об "атаке России на США"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Режиссер Станислав Говорухин счел заявление Моргана Фримена об атаке России на США осенним обострением, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Не все актеры идиоты, но среди них попадаются такие, бывает. Мне кажется, это осеннее обострение. К этому серьезно нельзя относиться", — заявил Говорухин.

По его словам, отвечать актеру – значит опуститься до его уровня.

Фримен принял участие в съемках видеоролика, снятого "Комитетом по расследованию против России". В нем утверждается, что Москва хочет "отомстить" США за развал СССР. Также актер обвиняет Москву в кибератаках и призывает Дональда Трампа рассказать правду о "российском вмешательстве" в выборы.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. В Кремле подобные предположения назвали абсурдными.