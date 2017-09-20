МЧС получит 12 самолетов-амфибий Бе-200 к 2025 году

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Двенадцать самолетов-амфибий Бе-200 получат подразделения МЧС России к 2025 году, сообщил глава министерства Владимир Пучков.

"Всего до конца 2018 года МЧС России получит дополнительно шесть современных самолетов Бе-200, а в период до 2025 года — еще дополнительно шесть модернизированных самолетов-амфибий, а также необходимую авиацию", — сказал он, выступая в Госдуме.