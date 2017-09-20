Роскомнадзор заблокировал интернет-каталог пиратского ПО для Android

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Роскомнадзор заблокировал сайт androidapplications.ru, который является одним из крупнейших интернет-каталогов пиратского ПО для Android, сообщается на сайте ведомства.

Сайт отправлен на блокировку после заявления в суд от компании "Алавар.ру" о защите прав на игру Beholder.

Данные меры защиты исключительных прав приняты в отношении интернет ресурса androidapplications.ru. Ресурс представляет собой пиратский каталог приложений для Android смартфонов и планшетов с посещаемостью 6,3 миллиона человек в месяц. Доля российских интернет-пользователей составляет 3,1 миллиона человек.

"Роскомнадзором направлены уведомления в адрес провайдера хостинга Cloudflare, Inc. В настоящее время информация не удалена, сайт отправлен на блокировку операторам связи", — говорится в сообщении.