Тюменские власти отремонтируют 290 км дорог, ведущих к СНТ

ТЮМЕНЬ, 20 сен — РИА Новости. Власти Тюменской области включили в дорожную карту по ремонту подъездных дорог к садоводческим обществам 181 объектов протяженностью почти 290 километров, на 35 километрах планируется завершить работы еще в этом году, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В этом году на большей части дорог будет проведено устройство щебеночного покрытия, на трех восстановлено твердое покрытие, по пяти начнется разработка проектной документации. Средства для этих целей предусмотрены в соответствующих бюджетах. Уточненный перечень объектов на 2018 год будет определен при формировании областного бюджета", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2016 году правительство региона заключило соглашение о сотрудничестве с "Союзом садоводов России", в рамках которого планируется разработка совместных планов, региональных программ по поддержке дачного хозяйства, а также мероприятий по участию садоводов и огородников в повышении продовольственной безопасности, выставочно-ярмарочной деятельности.

"Помощь садоводам не менее значима, чем государственная поддержка в других сферах деятельности. Значительная часть жителей региона трудится на своих участках, воспитывает в своих детях и внуках любовь к земле и труду, выращивает прекрасные урожаи. И здесь очень важно понимание и поддержка власти",- отметил глава региона Владимир Якушев.

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