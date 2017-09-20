В Минобрнауки рассказали о разработке программ воспитания в регионах России

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Региональные программы воспитания разработаны в большинстве субъектов РФ, сообщил директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи министерства образования и науки РФ Игорь Михеев.
Правительство разработало проект "Стратегии развития воспитания на период до 2025 года" три года назад. Новая стратегия должна повысить уровень патриотизма среди молодежи, уважение к родителям, семейным и духовным ценностям и любовь к спорту. На основе стратегии разрабатываются образовательные стандарты.
Михеев отметил, что на данный момент министерство уделяет значительное внимание развитию воспитания и образования в регионах.
По его словам, в ближайшей перспективе министерство планирует переместить основные образовательные мероприятия из Москвы в регионы.