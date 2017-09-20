В Приморье открылся центр по сохранению дальневосточного леопарда

БАРАБАШ (Приморский край), 20 сен — РИА Новости. Крупнейший в мире центр по сохранению дальневосточного леопарда "Центральная усадьба" открылся в Приморье, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония открытия прошла в среду в селе Барабаш на территории национального парка "Земля леопарда" в Хасанском районе Приморья с участием губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Центр займет территорию площадью пять гектаров. Он создан для обучения сотрудников нацпарка, но там будут проводиться и образовательные мероприятия для местных жителей.

"Главной целью работы усадьбы будет проведение образовательных мероприятий. Я очень хочу, чтобы усадьба была живой, чтобы здесь постоянно проходили лекции и семинары", — сказала на открытии директор нацпарка "Земля леопарда" Татьяна Барановская.

"Очень важно, что мы открываем этот центр в Год экологии в России", — подчеркнул в свою очередь глава Приморья Миклушевский.

Комплекс состоит из двух зданий — административного и жилого, предназначенного для сотрудников нацпарка, инспекторов, российских и зарубежных ученых, которые будут приезжать в нацпарк. Также на территории есть вертолетная площадка и гараж со специальной техникой для прохождения по тайге — снегоходами и внедорожниками.

Перед центром расположена большая зеленая зона в форме отпечатка лапы леопарда. Позже планируется обустроить детскую площадку — сотрудники центра намерены проводить игровые мероприятия для детей.

В центре оборудован большой научный зал со стендами, рассказывающими об истории нацпарка. На одном из стендов — деревянные отпечатки лап всех живущих в нацпарке леопардов с их именами и именами их хранителей. Среди хранителей — вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, губернатор Приморья Миклушевский. Одна из лап — темного цвета, в честь погибшего в 2015 году леопарда Меамура, хранителем которого был лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко.

В зале также есть деревянная карта, на которой изображены нацпарк "Земля леопарда" и Лазовский заповедник. На скамейках в зале — отпечатки лап животных, проживающих в тайге, в натуральную величину.

"Новый объект, равных которому нет среди подобных на Дальнем Востоке, призван стать научным, образовательным и туристическим центром "Земли леопарда". Центральная усадьба" позволит лучше сохранять леопарда и быстрее реагировать на пожары и браконьеров", — рассказали РИА Новости в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда".

ФГБУ "Земля леопарда" было создано 21 мая 2012 года. Под руководством учреждения находятся две соседствующие особо охраняемые природные территории, расположенные в юго-западной части Приморского края: национальный парк "Земля леопарда" и государственный природный биосферный заповедник "Кедровая падь" — старейший заповедник Дальнего Востока, который входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.