В Москве перекроют несколько улиц из-за проведения фестиваля "Круг света"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Несколько улиц в Москве будут перекрыты с 23 по 27 сентября в связи с проведением международного фестиваля "Круг света", сообщили в среду в столичном департаменте транспорта.

Так, полное перекрытие ожидается с 23 по 27 сентября с 17.00 до 23.00 мск на улице Петровка от пересечения с улицей Кузнецкий мост до пересечения с Театральным проездом. Дорога будет также перекрыта в период с 15.00 до 23.00 мск с 23 по 24 сентября на улице Академика Королева от Ботанической улицы до пересечения с Аргуновской улицей, в проезде со стороны Останкинского сквера от пересечения с 1-й Останкинской улицей до улицы Академика Королева, на Новомосковской улице от пересечения с 1-й Останкинской улицей до пересечения с улицей Академика Королева, а также на 1-й Останкинской улице от пересечения с Ботанической улицей до пересечения с проездом Останкинского сквера.

Кроме того, в период с 21.00 до 23.00 мск с 23 по 24 сентября проезд транспортных средств ограничат на участке Ботанической улицы от пересечения с 1-й Останкинской до пересечения с улицей Академика Королева, на улице Дубовой Рощи от пересечения с проездом Дубовой Рощи до пересечения с улицей Академика Королева, в проезде Дубовой Рощи от пересечения с улицей Дубовой Рощи до пересечения с Новомосковской улицей и на Новомосковской улице от пересечения с 1-й Останкинской до пересечения с проездом Дубовой Рощи.

Также с 23 по 27 сентября с 17.00 до 23.00 полное перекрытие с пропуском городского транспорта будет введено на Новоцарицынском шоссе от Шипиловского проезда до 1-й Радиальной улицы.

Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, московский международный фестиваль "Круг света" откроется в районе Останкино по случаю 50-летия Останкинской телебашни 23 сентября. Фестиваль продлится в столице до 27 сентября на шести площадках: Останкино, Театральная площадь, Царицыно, театрально-концертный зал "Мир", центр Digital October и Строгино. Вход на все площадки фестиваля по традиции будет бесплатным.

Международный фестиваль "Круг света" проходит в Москве с 2011 года. В прошлом году для горожан разыграли световой спектакль на фасаде здания МГУ. Проекция площадью свыше 50 тысяч квадратных метров установила два мировых рекорда Книги Гиннеса — "Самая большая видеопроекция" (50 458 квадратных метров) и "Самая большая мощность светового потока при проецировании изображения" (4 264 346 люменов).