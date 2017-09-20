РАН и Минобрнауки договорились развивать совместное сотрудничество

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Российская академия наук и министерство образования и науки РФ подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие законотворческой базы для исследований и разработок в России, международное сотрудничество отечественных ученых и популяризацию науки в РФ.

Документ в среду подписали исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов и министр образования и науки Ольга Васильева.

"Это очень важное событие. Соглашение включает в себя многие аспекты нашей совместной работы. У нас очень много общих задач, в том числе законотворческая и экспертная деятельность, вопросы популяризации науки", — сказал журналистам по итогам подписания Козлов. По его словам, за разработку необходимых законопроектов в области науки отвечает Минобрнауки, а РАН — за экспертизу научных проектов.

"Вопросы интеграции науки и образования — министерством сделаны очень позитивные шаги в этом направлении", — добавил Козлов. Он особо поблагодарил Минобрнауки за возвращение аспирантуры в систему Российской академии наук, подчеркнув, что это необходимо для подготовки талантливых молодых ученых.

Васильева выразила надежду, что плодотворное сотрудничество между Минобрнауки и РАН продолжится, в том числе в области вузовской науки и международных научных проектов. Министр также отметила важность совместной работы по популяризации науки в обществе.

По словам замминистра образования и науки Григория Трубникова, необходимость нынешнего соглашения возникла после начала реформы системы академической науки в 2013 году. "Это соглашение значительно расширило "поля" нашего взаимодействия", — отметил Трубников.