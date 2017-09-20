МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о выдаче материнского капитала отцам-одиночкам из Крыма в случае смерти матерей с 1 января 2007 года и до присоединения республики к России.
Однако в настоящее время право на получение материнского капитала не может быть реализовано проживающими в Крыму и Севастополе отцами или детьми в случае, если женщина умерла или объявлена умершей до 18 марта 2014 года (даты принятия Крыма в состав РФ), поскольку такие женщины являлись гражданами Украины и не могли быть признаны гражданами РФ.
"Законопроектом предлагается в случае смерти женщины после рождения (усыновления) ею второго, третьего или последующих детей в период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, не являвшейся в этот период гражданкой России и проживавшей на территории автономной республики Крым, предоставить право на получение материнского капитала отцу (усыновителю) ребенка или ребенку (детям) до окончания обучения по очной форме в образовательной организации (но не дольше чем до достижения возраста 23 лет)", — говорится в сопроводительных документах.
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