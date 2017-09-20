В Югре обсудили проект будущего герба автономного округа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 сен — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре состоялось обсуждение проекта нового герба региона с участием представителей коренных народов Севера, ученых и общественников, сообщили РИА Новости в окружном центре "Открытый регион".

На сегодняшний день Югра остается единственным регионом Уральского федерального округа, не имеющим зарегистрированной в установленном порядке государственной символики. Работа над гербом автономного округа — одно из направлений масштабного исторического проекта "Многовековая Югра", утвержденного в конце апреля региональным правительством.

Эскиз нового герба Югры был представлен в июне Дмитрием Ивановым, членом гильдии геральдических художников России. Главный геральдический знак, по замыслу авторов, должен нести в себе информацию о богатой истории земли, которая "является самостоятельным и самодостаточным регионом с богатой многовековой историей".

"Представители коренных народов Севера, ученые и общественники обсудили проект будущего символа региона — герба на заседании рабочей группы. Идею поучаствовать в обсуждении герба поддержали многие югорчане. Жители уверены, что наш округ должен иметь достойный символ, который соответствует статусу региона и его истории. Кроме того, он должен отвечать всем геральдическим нормам", — заявили в "Открытом регионе".

Члены рабочей группы предложили отступить от классического черного изображения медведя, уточнив, что можно сделать эту фигуру золотой, так как этот цвет является символом вечности. Представители коренных народов Севера, в свою очередь, предложили свой вариант животного-щитодержателя — белого коня, который является для них символом добра, справедливости и силы духа.

"В обязательном порядке на гербе должны быть знамена или флаги, которые держат щитодержатели, а также изображены два символа княжества — Кондийского и Югорского. Они содержались в Полном Собрании законов Российской Империи и утвержденном описании Большого герба Всероссийской Империи 1856 года. Обязательна корона. Со всем остальным можно варьировать", — приводит сайт "Открытый регион — Югра" слова начальника отдела наград аппарата губернатора округа Юлии Толстогузовой.

Как пояснили в правительстве региона, общественные обсуждения будут продолжены, а ряд предложений членов рабочей группы ляжет в основу нового символа автономного округа.

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