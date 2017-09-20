На Сахалине полностью восстановили энергоснабжение после циклона

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение 16 тысячи потребителям в Сахалинской области, нарушенное прохождением циклона и сильным ветром, сообщает Минэнерго РФ.

Ранее в понедельник с 10.00 до 5.00 вторника из-за неблагоприятных погодных условий (прохождение циклона, ветер до 38 метров в секунду) на территории Сахалинской области происходили отключения в электрических сетях 35-220 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО "РАО ЭС Востока" — "Сахалинэнерго").

Отмечается, что без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Южно-Сахалинске и 14 населенных пунктах области (около 16 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей — 13,1 МВт. Резервные источники снабжения электроэнергией не использовались.

"Двадцатого сентября в 8.36 аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении ведомства.

К аварийно-восстановительным работам максимально привлекалось 26 бригад в составе 58 человек и 25 единиц специальной техники.