На Сахалине полностью восстановили энергоснабжение после циклона

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение 16 тысячи потребителям в Сахалинской области, нарушенное прохождением циклона и сильным ветром, сообщает Минэнерго РФ.
Отмечается, что без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Южно-Сахалинске и 14 населенных пунктах области (около 16 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей — 13,1 МВт. Резервные источники снабжения электроэнергией не использовались.
"Двадцатого сентября в 8.36 аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", — говорится в сообщении ведомства.
К аварийно-восстановительным работам максимально привлекалось 26 бригад в составе 58 человек и 25 единиц специальной техники.