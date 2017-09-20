Улицы в Москве назовут в честь основателя самбо и скульптора

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Две улицы в Москве назовут в честь скульптора Степана Эрьзи и основателя самбо Василия Ощепкова, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы в среду.

"Улица Степана Эрьзи появится в городском округе Щербинка, а улица Василия Ощепкова — в поселении Сосенском", — говорится в сообщении.

Отмечается, что улицей Степана Эрьзи станет Проектируемый проезд № 948, расположенный между Новостроевской и Староникольской улицами в Щербинке. Дать имя скульптора проезду предложил президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев. Здание фонда располагается как раз неподалеку.

Согласно сообщению, в честь дзюдоиста Василия Ощепкова назовут улицу на территории жилого комплекса "Москвичка" в поселении Сосенском. С такой инициативой выступила префектура ТиНАО. На новой улице построят спортивный центр "Самбо-70", где дети и взрослые смогут заниматься боевыми искусствами. Василий Ощепков — родоначальник советского дзюдо, один из основателей самбо.