В двух районах Приморья снят режим ЧС, введенный после паводка

Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске. архивное фото

Мужчина на лодке во время наводнения в Уссурийске. архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный после мощного паводка в августе, снят в Пограничном и Михайловском районах Приморья, сообщает администрация региона.

"Режим ЧС снят в связи со стабилизацией обстановки, выполнением первоочередных аварийно-восстановительных работ… На данный момент режим ЧС из-за августовских дождей продолжает действовать в четырех муниципалитетах – в Уссурийском городском округе, Хасанском, Надеждинском и Октябрьском районах", — говорится в сообщении.

Мощные ливни в начале августа вызвали масштабный паводок в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, были подтоплены свыше 2 тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, в регионе размыло дороги, было повреждено железнодорожное полотно. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящий момент дорожное сообщение со всеми населенными пунктами восстановлено, в районах продолжается восстановление домов.