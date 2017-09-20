НОВОСИБИРСК, 20 сен — РИА Новости. Семьи, пострадавшие от перекинувшихся на населенные пункты лесных пожаров в Бурятии, Красноярском крае и Иркутской области в основном будут обеспечены жильем до 10 октября, передает корреспондент РИА Новости с совещания под руководством полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

"Проведен огромный объем работ, понимаю, что есть объективные причины отставаний. Выплаты произведены в полном объеме. Остается нерешенной проблема обеспечения жильем. Всего необходимо в общей сложность обеспечить жильем 500 семей, в том числе 99 семей подлежат расселению в связи с ликвидацией поселка Бубновка (Иркутская область)", — сказал полпред.

Меняйло отметил, что согласно распоряжению президента РФ жители должны быть обеспечены жильем до 1 октября, однако на 19 сентября работа завершена только в Бурятии, а в Красноярском крае и Иркутской области она продолжается.

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский сообщил, что в крае жильем было необходимо обеспечить 183 семьи в восьми населенных пунктах, пострадавших от перехода на них лесных пожаров в апреле-мае 2017 года. Люди сами выбирали, где им будет предоставлено жилье. Примерно половину — 70 квартир — покупали на вторичном рынке, и люди в них уже заселились. В Канске для погорельцев построили новый дом.

"Самое сложное — поселок Стрелка рядом с Лесосибирском. 41 семья захотела остаться там. Поселок маленький, и было решено построить новый поселок из каменных коттеджей с новым благоустройством. По разным причинам, которые в основном лежат на стороне организации, мы не уложились в срок: планировали к 15 сентября, но еще работы продолжаются. Закончим, крайний срок — 10 октября", — сказал Толоконский.

В свою очередь, и.о. первого замгубернатора Иркутской области, где складывается самая сложная ситуация, Руслан Болотов сообщил, что всего в регионе 325 семей, пострадавших от пожаров. В расселяемом поселке Бубновка жилье сгорело у 117 семей, из которых сегодня 100 семей обеспечены жильем. Всего в регионе выдано 274 свидетельства на получение жилья. Всего из Бубновки жилье осталось приобрести 40 семьям, из которых 17 погорельцев. Все погорельцы Бубновки, по его словам, будут обеспечены жильем до 30 сентября.