В Якутии в столовых детсадов с 2018 года появятся рыба, ягоды и жеребятина

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен — РИА Новости. Национальные блюда включили в меню детских садов Якутска — рыба, ягоды и жеребятина станут обязательными для детей трех-семи лет с 1 января 2018 года, сообщает официальный сайт Якутск.рф.

Постановление "Об утверждении единого примерного 20-дневного меню для питания воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа "город Якутск" подписал глава города Айсен Николаев.

"Постановление вышло в целях обеспечения воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа высококачественным, безопасным и сбалансированным питанием с обязательным включением в единое меню местных натуральных продуктов: рыбы (чир, муксун), мяса (жеребятина, говядина), ягод (брусника) и экологически чистых овощей местного производства", — уточняется в сообщении.

Национальное меню также рекомендовано предпринимателям, которые организуют частные детские сады и группы по присмотру и уходу за детьми.