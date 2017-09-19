Siemens передаст Татарстану программное обеспечение для образования

КАЗАНЬ, 19 сен — РИА Новости, Ирина Дурницына. Компания Siemens передаст министерству информатизации и связи Татарстана программное обеспечение для образовательных целей на 1 миллион евро, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Делегация республики во главе с президентом Рустамом Миннихановым 18-19 сентября находится в Баварии с рабочим визитом, в рамках которого обсуждаются вопросы расширения татарстано-германского сотрудничества с представителями деловых кругов и руководством региона. В частности, состоялась встреча с главой компании Siemens AG Джо Кэзером.

"В ходе встречи в штаб-квартире компании стороны обсудили дальнейшие планируемые совместные проекты. В числе таковых договоренность министерства информатизации и связи Татарстана с компанией Siemens о передаче последней программного обеспечения для образовательных целей на сумму 1 миллион евро", — говорится в сообщении.

Как уточнил министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов, в рамках данного сотрудничества речь пойдет о трех направлениях. Первое из них — развитие "фабрики данных" — когнитивной платформы, которая собирает данные, обучается и за счет выявления корреляций в обрабатываемых данных выдает более точные результаты. Второе — создание центра разработки Siemens, который предполагает работу над конкретными прикладными задачами компании, как индустриального заказчика, и университета Иннополис. Третье направление — создание центра разработки по локализации аналитических решений в Российской Федерации.

Президент Siemens в России Дитрих Мёллер представил дорожную карту предполагаемого дальнейшего стратегического сотрудничества Siemens с Республикой Татарстан. Она, в частности, предполагает расширение работы с университетами, расширение партнерской сети, а также сотрудничество с такими предприятиями, как Казанский вертолетный завод, "Нижнекамскнефтехим", "КамАЗ".

Минниханов в ходе встречи отметил важность регулярного общения для развития сотрудничества компании с Россией на региональном уровне. По его словам, продукция Siemens представлена сегодня практически во всех отраслях татарстанской экономики: энергетике и нефтехимии, машиностроении и системах автоматизации, здравоохранении, транспорте, городском хозяйстве, других сферах.

Президент Татарстана подчеркнул, что республика нацелена на привлечение передовых технологий, ускоренную модернизацию промышленности, наращивание инновационного и кадрового потенциала, а также закрепление позиций татарстанских компаний на внешних рынках. "Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с Siemens и более широкой локализации вашего производства в нашем регионе. Это позволит вам активно участвовать в наших перспективных проектах", — отметил он.

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