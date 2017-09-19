Депутат предложил усовершенствовать механизм компенсации жертвам терактов

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, комментируя решение ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) об отказе в пересмотре ранее принятого постановления по делу Беслана, отметил, что Россия всегда исполняет решение Суда, если оно не противоречат Конституции РФ.

В поступившем в РИА Новости сообщении суда сообщается, что во вторник ЕСПЧ не стал пересматривать решение по теракту в Беслане, Россия должна выплатить истцам компенсацию в размере более 2,9 миллиона евро.

Как сообщили РИА Новости в аппарате Совет Европы, накануне группа из пяти судей ЕСПЧ рассмотрела просьбы государств и заявителей о передаче ранее вынесенных решений в Большую палату.

"Отказать в отправке (решения — ред.) в Большую палату: дело "Тагаева и другие против России", — говорится в документе. Данный отказ приравнивается к вступлению в силу ранее принятого ЕСПЧ решения. В обратном случае ЕСПЧ заново начал бы рассматривать дело уже в Большой палате.

Таким образом, остается в силе ранее принятое решение о выплате комитету "Матери Беслана" 2 миллионов 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек.

В середине июля Минюст РФ обжаловал решение ЕСПЧ. В начале сентября комитет "Матери Беслана" направил обращение в ЕСПЧ с просьбой отказать властям России в рассмотрении дела о теракте в Беслане в Большой палате.

Комментируя по просьбе агентства обнародованное решение коллегии ЕСПЧ, Вяткин указал, что "Россия всегда исполняла и исполняет решения Суда, если они не противоречат конституции". При этом он заметил, что "скептически относится" к решениям европейского суда, "считаю его (Суд) политическим органом, но, в данном случае, осуждать людей, которые потеряли своих родных и близких тоже нельзя".

Он напомнил, что "сейчас действует механизма компенсаций жертвам терактов, но тогда его не было". "Может быть, нужно подумать о его усовершенствовании", — заметил Вяткин, один из авторов закона о приоритете решений Конституционного суда РФ над решениями других судов.