Мизулина рассказала о проекте плана программы "Десятилетия детства"

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Правительственный проект плана реализации программы "Десятилетия детства" не содержит конкретных мер для семей с детьми, считает сенатор Елена Мизулина.

Общественный совет при министерстве труда и соцразвития проводит обсуждение подготовленного правительством РФ проекта плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках "Десятилетия детства", утвержденного указом президента РФ.

"Многие общественные и родительские организации отправляли в правительство России свои предложения и замечания. Из предложений родительской общественности не было учтено ничего", — заявила Мизулина журналистам.

По ее словам, в проекте плана мероприятий нет ничего актуального для семей с детьми, например, мер, которые бы защищали семью от разрушения и произвола, от ювенальных рисков. "Нет в документе и конкретных мер относительно вопроса невыплаты алиментов, обеспечения жильем молодых семей, мер поддержки многодетных семей", — добавила она.

Сенатор также отметила, что документ не был представлен на широкое общественное обсуждение с участием СМИ, граждане вообще не знали, что такого рода документ существует. "Отсутствие обсуждения привело к тому, что проект плана мероприятий носит чисто ведомственный характер. Из 101 предложенного мероприятия, которые должны быть направлены на поддержку интересов детей, минимум 67 имеют целевой ведомственный характер", — сказала Мизулина.

Законодатель полагает, что план мероприятий по реализации "Десятилетия детства" должен включать конкретные меры, понятные каждой семье и каждому родителю. "В план надо включать конкретные меры и действия. Каждая семья должна прочитать документ и понимать, что она конкретно получит, и на какие меры поддержки может рассчитывать", — подчеркнула она.