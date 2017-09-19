Мизулина рассказала о проекте плана программы "Десятилетия детства"

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Правительственный проект плана реализации программы "Десятилетия детства" не содержит конкретных мер для семей с детьми, считает сенатор Елена Мизулина.
Общественный совет при министерстве труда и соцразвития проводит обсуждение подготовленного правительством РФ проекта плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках "Десятилетия детства", утвержденного указом президента РФ.
"Многие общественные и родительские организации отправляли в правительство России свои предложения и замечания. Из предложений родительской общественности не было учтено ничего", — заявила Мизулина журналистам.
Сенатор также отметила, что документ не был представлен на широкое общественное обсуждение с участием СМИ, граждане вообще не знали, что такого рода документ существует. "Отсутствие обсуждения привело к тому, что проект плана мероприятий носит чисто ведомственный характер. Из 101 предложенного мероприятия, которые должны быть направлены на поддержку интересов детей, минимум 67 имеют целевой ведомственный характер", — сказала Мизулина.
Законодатель полагает, что план мероприятий по реализации "Десятилетия детства" должен включать конкретные меры, понятные каждой семье и каждому родителю. "В план надо включать конкретные меры и действия. Каждая семья должна прочитать документ и понимать, что она конкретно получит, и на какие меры поддержки может рассчитывать", — подчеркнула она.