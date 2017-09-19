Тамбовщина заняла второе место в медиарейтинге по исполнению майских указов

ТАМБОВ, 19 сен — РИА Новости. В июльском рейтинге компании "Медиалогия" Тамбовская область заняла второе место по реализации майских указов президента РФ в сфере экономики, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Согласно рейтингу, индекс промышленного производства за январь-июнь текущего года в Тамбовской области вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом Тамбовская область вышла на второе место в Черноземье по темпам роста.
Наибольшего роста объема продукции регион достиг в производстве металлических изделий — в 2,5 раза.
Кроме того, в первом полугодии 2017 года промышленные предприятия области освоили выпуск 32 видов конкурентоспособной продукции. В пресс-службе добавили, что в регионе открыли восемь производственных участков и внедрили столько же новых технологических процессов, ввели в эксплуатацию 524 единицы высокопроизводительного оборудования и создали и модернизировали 396 рабочих мест.