Кадыров осудил видео, на котором мусульманин бьет по лицу буддиста

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил видео, на котором мусульманин ударяет по лицу буддиста, а также назвал "позерством и рекламой", подчеркнув, что такие люди портят отношения между религиям и провоцируют межнациональные конфликты.

Ранее в соцсетях появилось видео, где молодой человек спрашивает у мужчины, буддист ли он, и, получив положительный ответ, бьет того по лицу.

"Мне скинули видео, на котором молодой человек, якобы считающий себя мусульманином, бьет по лицу буддиста. В Мьянме жители-буддисты помогали спасаться мусульманам. Те преступления против человечности, что совершает власть одной страны, не позволяет нам думать так о всех жителях этой страны или тех, кто исповедует религию данного государства", — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что "истинный мусульманин никогда не станет обижать слабого, ни в чем не повинного человека".

"Подобная выходка недостойна настоящего мужчины. Это позерство и реклама. Этим такие люди только портят отношения между религиями, провоцируют межнациональные и межрелигиозные конфликты. Причем тут этот парень-буддист, какая связь с теми, кто устраивает геноцид мусульман в Мьянме? Надо наказывать как шайтанов тех, кто совершает преступления, а не тех, кто мирно живет и честным трудом зарабатывает на свою семью", — заключил глава Чечни.

Рохинджа (рохинья) – этнические бенгальцы, мусульмане по вероисповеданию, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, но не имеющие мьянманского гражданства. Они являются потомками бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX – начале XX веков.

Конфликт между мусульманами-рохинджа и мьянманцами-буддистами, также населяющими Ракхайн, существует десятки лет, однако его нынешнее обострение, начавшееся в 2012 году, привело к многочисленным столкновениям представителей мусульманских и буддийских общин, вспышкам насилия боевым столкновениям между исламскими боевиками из народности рохинджа и мьянманскими военнослужащими и полицией. 25 августа мьянманские военные начали масштабную операцию против боевиков из организации "Араканская армия спасения рохинджа", организовавших синхронизированное нападение на мьянманские пограничные посты, полицейские участки и воинские части в штате Ракхайн. В результате боевых действий за последние недели до 410 тысяч рохинджа пересекли границу Бангладеш в поисках убежища.