"Почта России" тестирует транзит посылок из Китая в Словению

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. "Почта России" начала тестирование транзита почтовых отправлений из Китая в Словению, сообщил журналистам гендиректор компании Николай Подгузов.

"Сегодня мы начали тестовые отправки почтовых отправлений из Китая через Монголию по железной дороге в Словению. Первая партия посылок и мелких пакетов была доставлена сначала на грузовиках до Улан-Батора, затем они погружены в почтовый вагон РЖД и по расписанию будут доставлены 23 сентября в Москву, после чего автомобилями будут доставлены в Словению", — рассказал Подгузов.

"Это пример интермодального транзитного маршрута из Азии в Европу. Притом преимущество этого маршрута заключается в том, что обеспечивается регулярность — раз в день такого рода отправления могут отправляться из Азии в Европу", — добавил он.

Подгузов напомнил, что недавно "Почта России" начала аналогичный пилотный проект по транзиту посылок из Японии в четыре европейские страны. По его словам, если раньше отправка занимала 45-60 дней, то теперь, благодаря транзиту через РФ, сроки составят 18-20 дней с возможностью сокращения до 2 недель, при этом отправка осуществляется регулярно каждый день, благодаря регулярному поезду Владивосток-Москва.

Отвечая на вопрос, когда такой транзит станет повсеместным, а не тестовым, Подгузов сказал, что это зависит от рентабельности. "Запуск такого рода маршрутов на регулярной основе будет после того, как наши коллеги, с которыми мы эти маршруты организовываем, подтвердят соответствующие объемы. Нам важно выйти на какие-то объемы, которые позволят нам делать рентабельными такие маршруты", — пояснил Подгузов.

"Мы понимаем, что транзитный потенциал России значителен. Запуском таких тестовых маршрутов мы показываем работоспособность такой идеи, по крайней мере, с точки зрения почтовых отправлений", — сказал глава компании.