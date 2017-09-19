Росстат сообщил о снижении числа безработных

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Уровень безработицы в РФ в августе, по предварительным данным, составил 4,9% после 5,1% месяцем ранее, говорится в оперативном докладе Росстата.

"В августе 2017 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,8 миллиона человек в возрасте 15-72 лет, или 4,9% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — указывается в документе.

При этом в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 0,8 миллиона человек, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице, отмечает статистическое ведомство.

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в августе текущего года составила 76,9 миллиона человек, в возрасте от 15 до 72 лет — 76,7 миллиона человек, или 52% от общей численности населения страны.