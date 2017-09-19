В Воронеже прошел съезд Физиологического общества имени Павлова

ВОРОНЕЖ, 19 сен — РИА Новости. Около 2 тысяч ученых из стран дальнего зарубежья и СНГ собрались в Воронеже на XXIII съезд Физиологического общества имени И.П. Павлова, сообщает во вторник областное правительство.

Мероприятие приурочено к 100-летию со дня основания общества и будет проходить на базе Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко.

"Тринадцатый съезд Физиологического общества имени И.П. Павлова торжественно открылся в Воронежском концертном зале… В работе съезда примут участие около 2 тысяч ученых из России, Италии, США, Великобритании, Германии, Франции, Финляндии, Словении, Канады и стран СНГ", — говорится в сообщении.

Программа съезда включает, в частности, обсуждение проблем молекулярной и клеточной физиологии, изучение вопросов биоэтики физиологических исследований.

"На съезде будет затронут широкий спектр вопросов, связанных как с решением фундаментальных проблем физиологии, так и с научно обоснованным обеспечением высокого качества жизни людей, созданием единой профилактической среды, обеспечением безопасности в разных сферах жизни и трудовой деятельности", — сообщают областные власти.

Ряд научных тем будет представлен в форме пленарных лекций, стендовых сообщений и выставок. Работа съезда завершится 22 сентября.