Законопроект о маркировке продуктов могут внести в Госдуму в октябре

СОЧИ, 19 сен – РИА Новости. Законопроект по маркировке продуктов и товаров практически готов, уже в следующем месяце он может быть внесен на рассмотрение в Государственную думу, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня законопроект о маркировке знаками прослеживания практически готов. Думаю, что в следующем месяце он будет внесен в Госдуму", — сказала она на Всероссийской научно-практической конференции "Молочная отрасль России в условиях импортозамещения", которая проходит во вторник в Сочи.

По словам главы надзорного ведомства, сегодня "выбрано 10 групп товаров – от детских до продуктов питания, лекарства и табак".

"Вы подносите или специальный ридер, он позволяет распечатать, или обычный смартфон, считываете метку в специальном приложении, и у вас на экране высвечивается информация: что за товар, где произведен, через какую таможню прошел. Это может сделать и надзорный орган, и обычный потребитель. Оператором системы будет Федеральная налоговая служба (ФНС). При реализации этой задачи мы будем получать информацию о соответствии по каждому продукту, то есть нам не надо ходить, нам будет уже понятно, где фальсификат", — пояснила Попова.