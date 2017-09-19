Законопроект о маркировке продуктов могут внести в Госдуму в октябре

СОЧИ, 19 сен – РИА Новости. Законопроект по маркировке продуктов и товаров практически готов, уже в следующем месяце он может быть внесен на рассмотрение в Государственную думу, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам главы надзорного ведомства, сегодня "выбрано 10 групп товаров – от детских до продуктов питания, лекарства и табак".
"Вы подносите или специальный ридер, он позволяет распечатать, или обычный смартфон, считываете метку в специальном приложении, и у вас на экране высвечивается информация: что за товар, где произведен, через какую таможню прошел. Это может сделать и надзорный орган, и обычный потребитель. Оператором системы будет Федеральная налоговая служба (ФНС). При реализации этой задачи мы будем получать информацию о соответствии по каждому продукту, то есть нам не надо ходить, нам будет уже понятно, где фальсификат", — пояснила Попова.