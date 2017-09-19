Москалькова встретится с силовиками и гражданами в ходе визита в Чечню

ГРОЗНЫЙ, 19 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Чечню с трехдневным визитом, в ходе которого встретится с силовиками и гражданами Чечни, обратившимися к ней, а так же руководством республики.

"Я планирую провести встречи с представителями правоохранительных органов по ряду обращений, посетить учреждения пенитенциарной системы, обсудить целый ряд проблем, связанных с правовым просвещением, продвижением вопросов по защите прав и интересов граждан Чечни, обратившихся ко мне как уполномоченному федерального уровня", — заявила омбудсмен журналистам в Грозном.

По ее словам, у нее давно установились деловые, конструктивные отношения с чеченским коллегой, "но только на месте можно узнать, насколько эффективна система взаимодействия между федеральным уровнем и региональным".

Как сообщили РИА "Новости" в аппарате уполномоченного по правам человека в Чечне, во вторник Москалькова проведет совещание с участием омбудсмена республики, руководителей правоохранительных органов региона и заместителей генерального прокурора РФ и председателя СК РФ Ивана Сыдорука и Бориса Карнаухова. В ходе поездки в Чечню запланирована встреча с главой республики Рамзаном Кадыровым.