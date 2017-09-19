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Общество

В Петербурге предложили запретить продажу алкоголя в день "Алых парусов"

15:1319.09.2017
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПокупатель в торговом зале супермаркета. Архивное фотоПокупатель в торговом зале супермаркета. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Петербургский депутат от "Единой России" Александр Тетердинко предложил запретить в Санкт-Петербурге продажу алкоголя в дни последнего звонка и праздника выпускников "Алые паруса", а также ограничить ее у стадиона на Крестовском острове в дни футбольных матчей, сообщает пресс-служба парламентария.

Выпускница одной из московских школ во время празднования Последнего звонка. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Руководитель фракции "Единая Россия" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко подготовил законопроект, полностью запрещающий розничную продажу алкоголя в дни праздника последнего звонка 25 мая и "Алых парусов". Депутат также предлагает ограничить продажу алкоголя у стадиона на Крестовском острове в дни проведения футбольных матчей", — сказано в сообщении.

По мнению парламентария, "раннее приобщение к алкоголю разрушает несформировавшийся организм подростка, губительно влияет на его психику, приводит к низкому самоконтролю и антиобщественному поведению".

Запрет на последний звонок и "Алые паруса" не коснется предприятий общественного питания и магазинов беспошлинной торговли, отмечается в сообщении.

Согласно тексту законопроекта, в дни матчей чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги, Кубка России по футболу, Лиги Европы УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА в радиусе двух километров от входа на стадион "Санкт-Петербург Арена" на Крестовском острове нельзя будет продавать в розницу крепкие спиртные напитки, а также пиво, пивные напитки, сидр и медовуху в стеклянной таре.

Отмечается, что законопроект будет внесен в парламент в ближайшее время. В случае принятия он вступит в силу 1 января 2018 года.

Праздник выпускников "Алые паруса-2017"
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкТрадиционный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге в ночь с 23 на 24 июня.Традиционный праздник выпускников Алые паруса прошел в Санкт-Петербурге в ночь с 23 на 24 июня.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Традиционный праздник выпускников "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге в ночь с 23 на 24 июня.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ начале праздника на Дворцовой площади губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко приветствовал выпускников напутственной речью.В начале праздника на Дворцовой площади губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко приветствовал выпускников напутственной речью.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В начале праздника на Дворцовой площади губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко приветствовал выпускников напутственной речью.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПродолжилось торжество концертом, на котором выступили "Мумий Тролль", "Сурганова и оркестр", Григорий Лепс и другие звезды.Продолжилось торжество грандиозным концертоПродолжилось торжество концертом, на котором выступили Мумий Тролль, Сурганова и оркестр, Григорий Лепс и другие звезды.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Продолжилось торжество концертом, на котором выступили "Мумий Тролль", "Сурганова и оркестр", Григорий Лепс и другие звезды.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКульминацией праздника традиционно стало появление старинной бригантины под алыми парусами.Кульминацией праздника традиционно стало появление старинной бригантины под алыми парусами..
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Кульминацией праздника традиционно стало появление старинной бригантины под алыми парусами.
© AP Photo / Dmitri LovetskyЛейтмотивом тринадцатых по счету "Алых парусов" стала тема будущего, наступившего для вчерашних выпускников в этот вечер.Лейтмотивом тринадцатых по счету Алых парусов стала тема будущего, наступившего для вчерашних выпускников в этот вечер.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Лейтмотивом тринадцатых по счету "Алых парусов" стала тема будущего, наступившего для вчерашних выпускников в этот вечер.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкИстория праздника "Алые паруса" началась в 1968 году, но прервалась уже в 1979 году. Возродили масштабное торжество только в 2005 году.Фейерверк на празднике выпускников Алые паруса-2017 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
История праздника "Алые паруса" началась в 1968 году, но прервалась уже в 1979 году. Возродили масштабное торжество только в 2005 году.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗавершилось празднование грандиозным свето-пиротехническим шоу в акватории Невы.Завершилось празднование грандиозным свето-пиротехническим шоу в акватории Невы.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Завершилось празднование грандиозным свето-пиротехническим шоу в акватории Невы.
© AP Photo / Elena IgnatyevaВ празднике "Алые паруса-2017" приняли участие около 40 тысяч выпускников со всей страны.В празднике Алые паруса-2017 приняли участие около 40 тысяч выпускников со всей страны.
© AP Photo / Elena Ignatyeva
В празднике "Алые паруса-2017" приняли участие около 40 тысяч выпускников со всей страны.
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