В Петербурге предложили запретить продажу алкоголя в день "Алых парусов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Петербургский депутат от "Единой России" Александр Тетердинко предложил запретить в Санкт-Петербурге продажу алкоголя в дни последнего звонка и праздника выпускников "Алые паруса", а также ограничить ее у стадиона на Крестовском острове в дни футбольных матчей, сообщает пресс-служба парламентария.

"Руководитель фракции "Единая Россия" в законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко подготовил законопроект, полностью запрещающий розничную продажу алкоголя в дни праздника последнего звонка 25 мая и "Алых парусов". Депутат также предлагает ограничить продажу алкоголя у стадиона на Крестовском острове в дни проведения футбольных матчей", — сказано в сообщении.

По мнению парламентария, "раннее приобщение к алкоголю разрушает несформировавшийся организм подростка, губительно влияет на его психику, приводит к низкому самоконтролю и антиобщественному поведению".

Запрет на последний звонок и "Алые паруса" не коснется предприятий общественного питания и магазинов беспошлинной торговли, отмечается в сообщении.

Согласно тексту законопроекта, в дни матчей чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги, Кубка России по футболу, Лиги Европы УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА в радиусе двух километров от входа на стадион "Санкт-Петербург Арена" на Крестовском острове нельзя будет продавать в розницу крепкие спиртные напитки, а также пиво, пивные напитки, сидр и медовуху в стеклянной таре.

Отмечается, что законопроект будет внесен в парламент в ближайшее время. В случае принятия он вступит в силу 1 января 2018 года.