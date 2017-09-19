Глава СК дал поручения по делу о нападении на прохожих в Сургуте

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на совещании со следователями Уральского федерального округа в Югре заслушал доклад о ходе расследования дела о нападении на прохожих в Сургуте и дал соответствующие поручения, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Нападение на прохожих в центре Сургута произошло днем 19 августа. В результате инцидента, по уточненным данным, пострадали восемь человек, семеро были госпитализированы. В тот же день один из раненых был отпущен домой. Нападавшего, местного жителя 1998 года рождения, при попытке задержания ликвидировали сотрудники полиции, по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Петренко отметила, что по итогам совещания за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности и сложности Бастрыкин наградил руководителей, следователей и криминалистов следственных управлений УФО.