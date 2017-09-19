Глава СК дал поручения по делу о нападении на прохожих в Сургуте

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин на совещании со следователями Уральского федерального округа в Югре заслушал доклад о ходе расследования дела о нападении на прохожих в Сургуте и дал соответствующие поручения, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в ходе совещания Бастрыкин заслушал доклады руководителей ряда следственных управлений о ходе расследования резонансных уголовных дел, в том числе о нападении в Сургуте. "По всем заслушанным уголовным делам Александром Бастрыкиным даны указания о направлении дальнейшего расследования", — сказала Петренко.

Нападение на прохожих в центре Сургута произошло днем 19 августа. В результате инцидента, по уточненным данным, пострадали восемь человек, семеро были госпитализированы. В тот же день один из раненых был отпущен домой. Нападавшего, местного жителя 1998 года рождения, при попытке задержания ликвидировали сотрудники полиции, по факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Петренко сообщила, что на совещании, характеризуя состояние преступности в УФО, Бастрыкин привел и статистику следственной работы. Он обратил внимание на недостатки деятельности некоторых следственных управлений Уральского федерального округа и дал их руководителям указания о дальнейшей работе. Так, было отмечено, что в Курганской области число убийств и покушений на убийство выросло на 19%, в Свердловской области на 8% выросло количество изнасилований. Он обратил внимание сотрудников на необходимость повышения качества доследственных проверок и расследования уголовных дел.

Петренко отметила, что по итогам совещания за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности и сложности Бастрыкин наградил руководителей, следователей и криминалистов следственных управлений УФО.