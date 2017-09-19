В России снизилось число жалоб на "группы смерти"

СОЧИ, 19 сен — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил о значительном снижении числа жалоб на "группы смерти" в социальных сетях.
Так, по его словам, в марте-апреле в ведомство поступило 5,5 тысячи обращений, в мае-июне — 2,6 тысячи, а в июле-августе — 1,6 тысячи.
Глава Роскомнадзора надеется, что в начале следующего года уже можно будет говорить о сокращении суицидов в подростковой среде.
Ранее замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов заявлял, что около 1% подростковых суицидов в России совершается под влиянием "групп смерти" — настоящие причины чаще всего кроются в неразделенной любви и семейных конфликтах. При этом общее количество подростковых суицидов растет: если в 2015 году было зарегистрировано 685 таких случаев, то год спустя — уже 720.